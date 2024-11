Lapresse.it - Napoli, lite in discoteca a Ischia: accoltellati due giovanissimi

La notte scorsa i carabinieri della stazione disono intervenuti in Corso Vittoria Colonna, nei pressi di una. Durante una rissa, scoppiata per futili motivi, un 18enne e un 16enne sono stati. Il primo alla gamba sinistra, il più giovane al fianco sinistro. Sono stati trasportati al Rizzoli e poi dimessi con 12 giorni di prognosi. Denunciato un 17enneI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione dihanno rintracciato e denunciato per lesioni personali aggravate un 17enne di Forio. Sarebbe stato lui ad aver ferito due coetanei nei pressi di unadi corso Vittoria Colonna. Il minore sarà proposto per l’applicazione del provvedimento nel divieto di accesso ai locali pubblici.