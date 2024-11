Agi.it - L'Italia a un set dalla Coppa Davis. Berrettini batte 6-4 6-2 Van de Zandschulp. Sinner conduce 1-0

Leggi su Agi.it

AGI - L'è a un passo da conquistare per il secondo anno di seguito la2024, in scena sui campi in cemento indoor del "Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena" di Malaga. Matteo, numero 35 al mondo ha fatto il suondo Botic Van de, 80esimo nel ranking Atp, 6-4 6-2 in un'ora e 16 minuti e ha conquistato il primo punto. L'azzurro non ha mai perso il servizio, forte di ben 16 ace all'attivo. Di contro ha ottenuto un break nel nono e decisivo game del primo parziale e ha strappato la battuta all'avversario nel terzo e nel settimo gioco del secondo set. E adesso i riflettori sono puntati su Jannik. Il tennista numero uno in classifica ha impiegato 50 minuti per aggiudicarsi il primo set al tie break 7-6(2) contro Tallon Griekspoor, 40esimo a livello internazionale.