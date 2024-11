Dilei.it - Kate Middleton e William hanno una casa segreta per la loro massima privacy

Leggi su Dilei.it

Il Principee la Principessapotuto far sbocciare lanascente storia d’amore lontano da occhi indiscreti e dai riflettori dei media trasferendosi insieme in unasi incontrarono e si innamorarono, come è noto, a St Andrews. Riuscirono a far sbocciare lastoria d’amore durante iultimi due anni di università trasferendosi insieme in una. La giovane coppia viveva in un alloggio fuori dal campus noto come Balgove House, che permettevadi far crescere la propria nuova relazione lontano da occhi indiscreti. Il cottage con quattro camere da letto si trova a Strathtyrum, una tenuta di campagna privata di 400 acri di proprietà di Henry Cheape, un lontano cugino del principe.LadiNon solo la proprietà era situata in una zona rurale, ma anche gli agenti di protezione divivevano nelle vicinanze, mentre auto della polizia senza contrassegni pattugliavano regolarmente la tenuta.