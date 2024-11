Unlimitednews.it - Il Papa ai giovani “Siate liberi, attenti a illusioni social”

ROMA (ITALPRESS) – “Cari, forse a volte può capitare anche a voi di essere messi ‘sotto accusà per il fatto di seguire Gesù. A scuola, tra amici, negli ambienti che frequentate, ci può essere chi vuole farvi sentire sbagliati perchè siete fedeli al Vangelo e ai suoi valori, perchè non vi omologate, non vi piegate a fare come tutti gli altri. Voi, però, non abbiate paura delle ‘condannè, non preoccupatevi: prima o poi le critiche e le accuse false cadono e i valori superficiali che le sostengono si rivelano per quello che sono,. Statea non lasciarvi ubriacare dalle. Per favore,concreti. La realtà è concreta. Statealle”. CosìFrancesco nell’omelia della messa in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, rivolgendosi ai