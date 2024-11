Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 24 novembre 2024

Leggi su Tpi.it

In: anticipazioni,della puntata di, 24Torna, 24In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,24su Rai 1.della puntata di, 24La diretta si aprirà con l’attore Pier Francesco Favino ospite in studio insieme al regista e Premio Oscar Gabriele Salvatores per presentare il film “Napoli New York”, uscito nelle sale cinematografiche il 21. Spazio poi alla musica con Fausto Leali che ha da poco compiuto 80 anni, si esibirà con alcuni suoi successi e con il singolo “Amo tutto”, contenuto nel suo nuovo album ‘Il mio Natale’.