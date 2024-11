Ilnapolista.it - Cristante: «Ranieri sa come si fa, ma siamo noi a doverci dare in primis una svegliata»

Pochi minuti prima della sfida tra Napoli e Roma,è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Focus del suo intervento l’andamento della stagione per i giallorossi, oltre che la sfida in questione del Maradona.: «Sappiamo il mister»Di seguito le dichiarazioni integrali:«Il mister sappiamo che ha tanta esperienza, sasi fa in queste situazioni. Penso anche chenoi asvegliare in, bisognatutto e sistemare questo inizio di stagione veramente pessimo. Dobbiamo ritrovare compattezza anche attraverso il gioco»Le formazioni ufficiali di Napoli-RomaFormazioni ufficiali. Napoli e Roma arrivano alla sfida del Maradona in due mood parecchio distanti: i giallorossi hanno l’esigenza di riprendersi e subito, il Napoli vorrà tener testa alla prestazione matura dell’Atalanta in quel di Parma e alla sfavillante Inter.