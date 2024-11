Covid 2024, cosa c'è di nuovo su XEC la variante che dominerà in inverno

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Sarà probabilmente il ‘convitato di pietra’ a cenoni, aperitivi e festeggiamenti di Natale e Capodanno. Anche se ormai la luce dei riflettori sembra essersi abbassata, ilcontinua a circolare in versioni sempre nuove. L’ultima è XEC. In un focus pubblicato su ‘Jama’ si fa il punto su origini e ascesa di questache per gli esperti è ormai “destinata a dominare l’ondata invernale” di. “Ricombinante di discendenti di Omicron, fortunatamente”, si evidenzia nell’analisi, XEC non sembra discostarsi troppo dalle varianti a cui mirano gli ultimi vaccini(JN.1 e KP.2), dicono gli scienziati. “Sono molto simili”, afferma Nicole Doria-Rose, capo della sezione Antibody Immunity al Vaccine Research Center del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.