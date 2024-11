Tvzap.it - Alessandro Basciano racconta la sua verità su Sophie Codegoni

Leggi su Tvzap.it

era stato arrestato per stalking e minacce nei confronti dell’ex compagna. Il dj e influencer, uscito dal carcere di San Vittore il 23 novembre, ha subito condiviso su Instagram la sua versione dei fatti, mostrando documenti ufficiali e promettendo che presto “tutta la” verrà rivelata.Leggi anche:rompe il silenzio dopo la scarcerazioneLeggi anche:, il suo legale rivela come sta dopo l’arrestoscarceratoLa vicenda ha avuto inizio il 21 novembre, quandoè stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari di Milano, Anna Magelli, in seguito a una denuncia presentata da. L’accusa comprendeva comportamenti intimidatori e violenti, tra cui minacce verbali e gesti estremi come uno sputo durante un litigio.