World of Warcraft festeggia 20 anni di successi e punta al futuro

Il 23 novembre 2004, Blizzard Entertainment lanciavaof(WoW), un MMORPG che avrebbe ridefinito non solo il genere, ma l’intera industria videoludica. Ora, 20dopo, WoW celebra unversario storico che segna due decenni di avventure, amicizie e un impatto culturale che va ben oltre lo schermo.Un fenomeno che ha trasformato il gamingSin dal suo debutto,ofha attirato milioni di giocatori, ridefinendo il modo in cui il pubblico percepisce il gaming. Come sottolinea Holly Longdale (via Variety) , attuale produttore esecutivo di WoW: “Il gaming è passato dall’essere un’attività di nicchia a uno stile di vita, e WoW ne è stato il simbolo.” Con oltre 240 milioni di giocatori neglie 10 espansioni moderne, WoW ha dimostrato di essere più di un semplice videogioco: è una comunità, un punto di incontro virtuale e un’esperienza culturale.