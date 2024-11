Lapresse.it - Violenza donne, quasi 5mila braccialetti elettronici contro stalking: le criticità e come funzionano

la metà dei ‘’ attivi in Italia al 15 novembre – ben 4.677 su 10.458 – è dispostail reato di. Numeri altissimi, soprattutto se paragonati a quelli della Francia, dove i dispositivi di sorveglianza attivi a luglio erano in totale 984.A dare la dimensione del fenomeno è stato pochi giorni fa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che proprio il ricorso allo strumento di sorveglianza ha consentito, nel solo mese di ottobre, l’arresto di 46 persone e riconoscendone, tuttavia, lefunziona il braccialetto elettronicoIntrodotto nel codice di procedura penale nel 2001 con l’articolo 275-bis, il cosiddetto ‘braccialetto’ consente illlo elettronico in remoto dei soggetti posti agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, nell’ambito delle norme per il contrasto alladi genereil ‘Codice rosso‘.