Ilgiorno.it - Vigevano, spaccata al bar Happiness: vetri in frantumi ma magro bottino

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 23 novembre 2024 - Un'altranotturna ai danni di un bar. E' successo nella notte tra venerdì e oggi, sabato 23 novembre, verso mezzanotte, in viale Petrarca a. Un malvivente, pare da solo, ha mandato inla porta adel bar, facendo scattare la sirena dell'antifurto. Nonostante l'allarme in funzione, in pochi istanti il ladro è entrato nel locale e si è diretto subito alla cassa, trovando solo poche banconote lasciate come fondo cassa, per una cifra di circa 50 euro. Oltre alin contanti, ha arraffato anche alcuni generi alimentari in esposizione al bancone, per un valore comunque non particolarmente ingente, certo inferiore al danno provocato con ladella porta a. In brevissimo tempo il malvivente si è quindi allontanato, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri, allertati dalla telefonata lanciata al 112 dal proprietario che era stato avvisato dell'allarme scattato per l'intrusione in corso.