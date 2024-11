Zonawrestling.net - VIDEO: SmackDown in 10 minuti 22.11.2024

Ecco il riassunto in 10dell’episodio di questa notte di. Tra ritorni clamorosi e alleanze inaspettate, la puntata dal Delta Center di Salt Lake City ha visto l’intenso faccia a faccia tra Cody Rhodes e Kevin Owens, il prosieguo del torneo femminile per il titolo US con una situazione drammatica che ha coinvolto Jade Cargill, e soprattutto un finale esplosivo che ha cambiato completamente le carte in tavola per War Games con il ritorno di Paul Heyman e una scelta che nessuno si aspettava.