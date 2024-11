Gaeta.it - Un viaggio nel tempo: aperto a Ravenna il Museo Byron e del Risorgimento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Svelare storie, emozioni e avvenimenti storici attraverso unè ciò che attende i visitatori adal 29 novembre, data in cui verrà inaugurato ile del. Questo spazio, noto per essere il punto d’incontro tra la vita di Lorde ilitaliano, ospiterà una collezione ricca di oggetti e opere d’arte, oltre a esperienze interattive che trasporteranno i visitatori indietro nel, in unlungo quasi due secoli.La nascita dela Palazzo GuiccioliIle deltrova sede in Palazzo Guiccioli, una dimora storica che ha recentemente subito un restauro durato quasi dieci anni. L’immobile, acquistato dal Comune dinel 2013, si estende su due piani per un totale di 2220 metri quadrati.