Ilgiorno.it - Travolto e ucciso. Pirata ubriaco in carcere

Leggi su Ilgiorno.it

È finito inGianbattista Guatta, il 61enne di Bedizzole che lo scorso 15 novembre alla guida del suo furgone Nissan daha falciato eNicolas Gaston Pascale Urgoiti, 27enne uruguaiano che camminava lungo via Brescia facendosi luce con la torcia del cellulare. Guatta non solo non si è fermato. Oltre quattro ore dopo l’incidente presentava un tasso alcolemico da 1,45 a 1,53, g/l, tre volte oltre il limite consentito. L’incidente era avvenuto alle 21,09 in prossimità del Road Cafè, dal quale era appena uscito l’investitore. Quando alle 23 sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Desenzano, hanno trovato sulla Provinciale la moglie e la figlia di Guatta con il compagno di quest’ultima. Il 61enne a loro dire una volta rincasato aveva confidato di avere colpito "qualcosa o qualcuno".