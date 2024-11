Ilfattoquotidiano.it - Sarà davvero la “Grande Brera”? Il Cenacolo Vinciano torna insieme alla Pinacoteca: i pro e i contro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da qualche settimana ildi Milano, che custodisce l’Ultima cena di Leonardo da Vinci ed è visitato ogni anno da mezzo milione di persone, è stato rimosso dal Polo regionale dei musei nazionali della Lombardia e assegnatodi– che invece è museo autonomo di prima fascia guidato da Angelo Crespi –Biblioteca Nazionale Braidense e a Palazzo Citterio, con lo scopo di creare un vero e proprio Polo museale milanese che già tutti chiamano “la“.Come dire, la riforma Franceschini del 2014 mise nel mirino e smontò, pezzo dopo pezzo, i vari poli museali che precedenti riforme avevano creato riunendo luoghi di cultura col comune denominatore della contiguità territoriale e dell’epoca di formazione delle varie collezioni, mentre il governo di centrodestra in carica da oltre due anni sta pian piano formando dei piccoli puzzle museali che possono sì avere qualcosa in comune, ma soprattutto che puntano ad aumentare gli introiti dei botteghini e non solo, come vedremo.