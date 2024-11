Gaeta.it - Regione Lazio: al via i contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi educativi per i bambini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel, dal prossimo mese di novembre, verranno attivatieconomici per le famiglie conda 0 a 3 anni che necessitano di. Questo intervento, voluto dall’assessorato all’Inclusione Sociale, mira a ridurre l’impatto economico delle rette per le famiglie, offrendo opportunità educative per i più piccoli. Il piano è valido da settembre 2024 fino a luglio 2025, permettendo così un sostegno prolungato.Attivazione della piattaforma “EFAMILY”Il 26 novembre 2024 segnerà l’inizio della finestra per la richiesta dei buonio dedicati al pagamento delle rette per inella. La disponibilità dei fondi sarà esaurita al termine dell’anno educativo, il 30 giugno 2025. Le famiglie interessate potranno accedere alla piattaforma “EFAMILY” a partire dalle 15:00 di quel giorno.