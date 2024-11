Cultweb.it - Quando iniziò la tradizione di addobbare l’albero di Natale?

La decorazione deldiè unache affonda le sue radici nel Medioevo, trasformandosi nel tempo da rituale religioso a simbolo globale del. Oggi, che si tratti di alberi naturali o artificiali, la sua presenza è irrinunciabile durante le festività. Ma come ha avuto origine questae come si è evoluta? Le prime tracce deldirisalgono, come detto, alla Germania medievale.Nel XIV secolo, si celebrava il giorno di Adamo ed Eva il 24 dicembre con “alberi del paradiso” decorati con mele e ostie, a rappresentaredella conoscenza del bene e del male. Leggende narrano che San Bonifacio, un missionario dell’VIII secolo, introdusse l’uso dell’abete come simbolo cristiano, abbattendo una quercia sacra ai pagani. Secondo altre fonti, il riformatore Martin Lutero decorò per primo un albero con candele nel XVI secolo, ispirato dalla bellezza di una notte stellata.