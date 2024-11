Ilrestodelcarlino.it - "Palestra di judo piena di umidità. Invece di aumentare in costi, intervenite"

"Questa è la situazione delladi, presso la vecchia Piscina di Fabriano. Non servono molte parole, se non precarietà e assenza di manutenzione". Così Danilo Silvi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fabriano mostrando le foto della struttura. "Le famiglie degli atleti che si allenano qui - rimarca il consigliere Silvi - lamentano tanta, troppa,e tanto freddo. E siamo solo a novembre. Cosa fa l’Amministrazione comunale oltre chele tariffe a carico delle famiglie già in difficoltà dalla crisi? Vedere le pareti della struttura così ridotte è triste. Non so se sono rispettati i requisiti igienici. Chiedo, quanto prima, di mandare gli operai a fare un primo intervento urgente di manutenzione per ripristinare la salubrità e poi pianificare un lavoro strutturato per risolvere i problemi die freddo nelle strutture".