Milano blitz nella Curva Nord dell’Inter | scoperto arsenale di pistole kalashnikov e bombe a mano

Prosegue l’indagine sulla criminalità infiltrata nelle curvee l’ultimo atto è il ritrovamento di un vero e propriodagli agenti di polizia in un capannone di Cambiago, in provincia di. Sono stati trovatie diversi proiettili, che con ogni probabilità erano l’della.Indagini sugli ultrà: arrestato Cristian FerrarioGli inquirenti, su disposizione del pm Luca Poniz, hanno arrestato e portato al carcere di San Vittore Cristian Ferrario, ultrà legato al capo ultrà Andrea Beretta, finito in carcere lo scorso settembre per l’omicidio di Antonio Bellocco.L’indagine ha preso una svolta dopo che Beretta ha deciso di collaborare con la giustizia e di partecipare al programma di protezione.