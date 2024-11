Ligue 1 2024 2025 | Marsiglia corsaro a Lens De Zerbi vince 1-3

Leggi su Sportface.it

Ritrova la vittoria ildi Roberto De, chein trasferta per 1-3 sul campo delnella sfida valida per la dodicesima giornata di. Succede tutto nel secondo tempo: Rongier sblocca al 49? da pochi passi dopo il bell’inserimento di Maupay, che pochi minuti dopo si ripete servendo a Henrique la palla dello 0-2. A dieci minuti dal termine, Fulgini trova la soluzione che permette aldi accorciare le distanze ma, dopo la rete annullata a Lascary, all’89’ arriva il sigillo definitivo di Hojbjerg direttamente su calcio di punizione dal limite. Con questa vittoria l’Olympique mantiene il contatto con il Monaco, mentre ilrimane fermo a 17 punti, attualmente in ottava posizione., De1-3 SportFace.