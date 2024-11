Thesocialpost.it - Liam Payne trascinato via: ecco l’ultima foto poco prima della morte

Leggi su Thesocialpost.it

BUENOS AIRES – Gli ultimi momenti di vita di, ex membro degli One Direction, rimangono avvolti nel mistero. Il 16 ottobre scorso, la popstar è stata vista dare in escandescenze nella hall dell’hotel Casa Sur di Buenos Aires.via a braccia dal personale dell’hotel,è tornato nella sua stanza, dalla quale, poche ore dopo, sarebbe caduto dal balcone, trovando laa soli 31 anni.La tragica vicenda, immortalata da unapubblicata dal Daily Mail su X, ha sollevato una domanda cruciale:poteva essere salvato?. La risposta non è semplice, mentre emergono dettagli inquietanti sulle ultime ore di vita del cantante, in cui sembra che droghe e alcol abbiano avuto un ruolo determinante.World Exclusive: Shocking last picture ofalive that raises a troubling question – could he have been saved? FRED KELLY'S bombshell investigation reveals what really happened https://t.