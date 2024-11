Metropolitanmagazine.it - La Warner Bros. difende le uscite transfobiche di JK Rowling in vista della serie su Harry Potter

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il Times of London ha riportato una dichiarazione fatta dalla. in cuiledi JKparlando di diritto di parola. Lo studio ha rilasciato una dichiarazione in cui chiarisce il suo sostegno all’autrice, ampiamente criticata negli ultimi anni per le sue opinioni sui diritti delle persone trans e delle donne. Lo studio ha affermato: “Siamo orgogliosi di raccontare ancora una volta la storia di, i libri commoventi che parlano del potere dell’amicizia,determinazione e dell’accettazione. JKha il diritto di esprimere le sue opinioni personali. Resteremo concentrati sullo svilupponuova, che trarrà solo beneficio dal suo coinvolgimento“.è stata descritta per la prima volta come “transfobica” nel 2020, quando ha usato il termine “persone che hanno le mestruazioni” al postoparola “donna” in un articolo.