‘Imola a Natale’ albero e luminarie in centro | ecco il programma

Imola, 23 novembre 2024 – Dall’arrivo instorico di una speciale slitta proveniente dal Nord Europa alla conferma della pista del ghiaccio all’ex Circoli, passando per decine di iniziative tra spettacoli, mercatini e attività. La città prova a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni immergendosi nell’atmosfera delle feste con il cartellone delle iniziative di, nato anche quest’anno dalla collaborazione tra Comune, Pro loco, enti, associazioni e aziende del territorio. Sabato 30 novembre alle 17 in piazza Matteotti la consueta cerimonia di accensione delle luci dell’(un abete rosso donato dal Comune trentino di Folgaria e proveniente da un bosco certificato per il suo percorso di sostenibilità) e la benedizione del presepe realizzato dai volontari della cattedrale.