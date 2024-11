Sport.quotidiano.net - Il tecnico avversario. "Rispetto la Spal, ma a noi servono punti»

La sconfitta rimediata nell’ultima giornata in casa con la Virtus Entella ha lasciato qualche scoria in casa Torres, che mister Alfonso Greco (nella foto) vuole subito eliminare sbancando Ferrara, dove ha giocato quattro campionati nella seconda metà degli anni Novanta. "Dobbiamo provare a vincere – spiega l’ex di turno –. Laè partita con altre ambizioni e guardando la rosa mi lascia perplesso questa classifica, ma per noi non deve cambiare nulla. La marcia del Pescara non mi interessa: dobbiamo pensare solo a noi stessi, poi nei prossimi mesi vedremo a che punto siamo. La vittoria del Pescara non cambia le nostre ambizioni: se la mia squadra domina come contro la Virtus Entella, di partite ne vinceremo parecchie. Lasciare peròper strada come abbiamo fatto non è possibile e non possiamo permettercelo, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo.