Liberoquotidiano.it - "Il taglio del canone Rai? Una cosa ridicola": Tajani, cala il sipario

"Noi siamo contrari all'ipotesi deldelperché è una. Tagliare ile poi trovare i soldi, sempre dei contribuenti, per rifinanziare la, mi pare un gioco che non ha alcun senso e non porta alcun beneficio. Perché il cittadino crede di avere meno cose da pagare e in realtà le paga non sapendo che le paga. Poi noi dobbiamo comunque garantire la sopravvivenza della, l'informazione pubblica è fondamentale nel nostro Paese, è una garanzia di libertà e democrazia, quindi mi pare una scelta assolutamente non condivisibile". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, a margine della prima riunione dell'Osservatorio sull'Autonomia del partito azzurro nella sede di FI a Roma.