Gli studenti a lezione di sicurezza

Zani Work, azienda cesenate specializzata in abbigliamento tecnico, antinfortunistica e saldatura, ha aderito questa settimana al Pmi Day 2024 di Confindustria promuovendo delle mattinate di approfondimento sul tema dellasui luoghi di lavoro nelle scuole superiori del territorio romagnolo. Giovedì l’azienda ha aperto le porte della sua sede a Torre del Moro per accogliere glidel liceo Vincenzo Monti di Cesena. Durante la mattinata Isabella e Cristina Zani, titolari di Zani Work, hanno presentato l’azienda alle classi 4ª BE LES e 5ª AE LES dell’indirizzo economico sociale, accompagnate dai professori Marco Andreolli, Elena Fiumana, Cristina Lanotte, Antonella Zampiga, con il coordinamento del prof. Stefano Scarpellini. Dopo un inquadramento del fenomeno degli incidenti sul lavoro a livello locale e nazionale, ai ragazzi è stato distribuito un questionario per capire qual è il loro grado di conoscenza sul problema e su come prevenirlo.