Calciomercato.it - Fonseca dà ragione ai tifosi, ma non si arrende: “Credo allo scudetto”

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore del Milan commenta il pareggio contro la Juventus: l’analisi del tecnico portoghese anche sui fischi deiPauloparla dopo il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus, un risultato accolto con i fischi da San Siro.dàai, ma non si: “” (LaPresse) – Calciomercato.itA ‘Dazn’ parte proprio dalla reazione deial triplice fischi di Chiffi: “È normale quando non si vince, dopo una partita come questa: se fossi stato tifoso, avrei fatto lo stesso. Non è buono venirestadio e vedere uno spettacolo come questo”.MANCATA ENERGIA – “Penso che sia stata una partita molto tattica da entrambe le squadre. C’è stato troppo rispetto reciproco ed è stata una partita senza rischio. Quello che penso che non abbiamo fatto bene è che sappiamo che la Juve difende bene e non è facile avere opportunità e quelle che abbiamo avuto di uscire, di attaccare veloce o non abbiamo preso il rischio o abbiamo preso decisioni sbagliate.