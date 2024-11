Oasport.it - F1, gara GP Las Vegas 2024: programma 24 novembre, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Domani, domenica 24(alle ore 7.00 italiane), è inil Gran Premio di Las, terzultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una nottata di fuoco sulla Strip, che ospita unapotenzialmente determinante per l’assegnazione del titolo piloti e per la volata conclusiva McLaren-Ferrari in chiave campionato costruttori.George Russell scatterà dalla pole position con la Mercedes davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, mentre in seconda fila ci sarà la sorprendente Alpine di Pierre Gasly davanti all’altra Rossa di Charles Leclerc. Quinto posto per la Red Bull del leader iridato Max Verstappen, che ha a disposizione il primo match point della stagione e chiuderebbe i conti con due tappe di anticipo nel caso in cui dovesse arrivare davanti a Lando Norris.