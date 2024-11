Ilfattoquotidiano.it - ESCLUSIVO – Chiara Ferragni a Roma insieme al nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera: la foto dopo lo sfogo sull'”anno più difficile della mia vita”

fa tappa sempre più spesso a. Oggi era in compagnia di amici e del suocompagno, l’imprenditore. Il gruppo si è trattenuto in un hotel 5 stelle nel centroCapitale dalle parti di via del Babuino. Ressa digrafi fuori ad aspettare la coppia., rilassata, si è concessa anche per dellecon altri clienti seduti nel lussuoso dehors dell’hotel.Loè stata scattata solo poche oreloche l’imprenditrice digitale ha affidato ad un post su Instagram: “Il 2024? È stato l’piùmia”, ha scritto tracciando, a sorpresa, un bilancio dell’che sta per concludersi. Il pretesto è un anniversario importante nelladell’imprenditrice digitale, il trasferimento con l’allora marito Fedez e i due figli nella nuova casa milanese, il superattico di tre piani a Citylife del valore di circa 5 milioni di euro.