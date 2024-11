Movieplayer.it - Cillian Murphy e sua moglie Yvonne McGuinness acquistano lo storico cinema The Phoenix

Leggi su Movieplayer.it

L'attore, insieme alla, ha acquistato loirlandese The, che riaprirà nel 2025.e suahanno acquistato loThe, situato a Digle, città della Contea di Kerry in Irlanda. L'attore ha compiuto l'acquisto con lo scopo di riparare e ristrutturare la struttura durante il 2025. La scelta diTheera stato indicato in varie classifiche, tra cui quella di Time out, come uno dei 50 migliorinel Regno Unito e Irlanda. La sala, per 105 anni, è rimasta indipendente e continuerà anche in futuro a proiettare film ed espandere le proprie attività diventando uno spazio multidisciplinare.ha dichiarato: "Sono andato .