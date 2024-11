Lanazione.it - Chiarini freme: "Voglio esserci in tutti i modi"

All’interno dell’evento sportivo più atteso del weekend in Valdinievole e dintorni potrebbe accadere un altro avvenimento ancora più atteso, almeno da una delle controparti del derby montecatinese: il rientro di Mateo. ’Jefecito’ è ai box dal 27 ottobre scorso e dopo quasi un mese potrebbe tornare a disposizione di coach Marco Del Re per la stracittadina termale numero 14, dando vita così ad un duello tutto ’cordobense’ con l’altro argentino presente sul parquet, ovvero Adrian Chiera., innanzitutto come sta? "Molto meglio. Il fisioterapista, lo staff medico e il preparatore atletico sono stati fantastici, li ringrazio. Il rientro è vicino". Avverrà già domenica? "È quello che speriamo, sto facendo di tutto per poter giocare qualche minuto nel derby". Quali sono state le sensazioni in questo periodo lontano dal parquet? "Stare fuori senza poter dare una mano ai compagni è frustrante.