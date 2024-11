Basciano-Codegoni spunta la telefonata privata Fabrizio Corona rende tutto pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessandro, noto dj, influencer ed ex concorrente di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna, Sophie. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla PM Alessia Menegazzo. Le accuse si fondano sulla denuncia sporta dalla 23enne nel dicembre 2023, in cui Sophie ha raccontato di aver subito episodi di violenza e comportamenti minacciosi da parte dell’ex compagno.Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il comportamento dinei confronti disarebbe diventato ossessivo, con una media di 50-60 chiamate al giorno, accompagnate da minacce verbali.