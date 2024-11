Lanazione.it - Alberi sulle auto Cornicioni pericolanti. Una raffica di sos

Maltempo, giornata di emergenza con oltre 50 interventi dei vigili del fuoco. Sono proseguite senza sosta per tutta la giornata di ieri le operazioni di soccorso nei territori colpiti dall’allerta arancione che, nella notte di giovedì, ha scatenato una violenta ondata con venti fino a 110 km/h sulla costa e su tutta la provincia di Pisa. I vigili del fuoco, impegnati in prima linea per far fronte alle numerose criticità, hanno effettuato oltre 50 interventi in diverse località. Tra i comuni maggiormente interessati figurano Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato, Crespina-Lorenzana, Volterra, Fauglia, Santa Croce sull’Arno, Lari, Castelfranco di Sotto e Vicopisano. Le operazioni hanno riguardato prevalentemente la rimozione di rami e, il ripristino della sicurezza stradale e la messa in sicurezza di edifici danneggiati.