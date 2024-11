Gaeta.it - Aggressione a Ponticelli: donna si getta dall’auto dopo essere stata molestata da falsi tassista

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio preoccupante ha avuto luogo nel quartiere di, a Napoli, dove una giovaneaggreditasalita su un’auto scambiandola per un taxi. Questo incidente mette in luce il tema della sicurezza e della protezione dei cittadini in un contesto urbano sempre più complesso.Il momento dell’La giovane vittima si è trovata coinvolta in una situazione di pericolo quando, credendo di salire sul taxi che aveva chiamato, è entrata in un veicolo condotto da un uomo malintenzionato. Una volta dentro, il conducente ha iniziato a molestarla, creando una situazione di alta tensione. Laha tentato di difendersi ma, in risposta, ha subito un’fisica da parte del conducente. Nel tentativo di sfuggire all’assalto, la giovane ha preso una decisione disperata: ha aperto la portiera e si è lanciata dal veicolo in movimento.