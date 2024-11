Lanazione.it - Violenza sulle donne, i numeri dell’emergenza a Prato. Procura, due denunce al giorno

, 22 novembre 2024 – Quasi dueogniche arrivano indiche raccontano di essere state maltrattate, perseguitate o ancor peggio picchiate dai propri compagni. Il trend nella provincia disi mantiene alto, come dimostrano i dati dei fascicoli aperti dalladiin tema di “fasce deboli”. I dati continuano a essere impietosi e raccontano di un tessuto sociale complicato nel quale i maltrattamenti in famiglia, le violenze di genere e gli atti persecutori continuano a mietere vittime. Secondo i dati in possesso della, sono state 574 le notizie di reato arrivate in un anno (ottobre 2023-settembre 2024) in base alle quali sono stati aperti fascicoli modelli 21 (ossia contro persone note) a cui si devono aggiungere 57 fascicoli modelli 44 (ossia contro persone ignote) per un totale di di 631 notizie di reato in tema di fasce deboli, ossia 1,7 al