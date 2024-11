Ilrestodelcarlino.it - Ventimila euro in più al Carnevale e a Passaggi Festival

in più aldi Fano e altrettanti a. Così l’assessore Santorelli dell’amministrazione Serfilippi ha mantenuto le promesse elettorali decidendo di investire di più sui Grandi Eventi cittadini, in grado di animare Fano anche dal punto di vista economico. E le associazioni ringraziano. "Partivamo da una convenzione di 100mila- spiega Giovanni Belfiori direttore di- adesso l’incremento è di 10milanel 2025, accresciuto di altri 5 mila nel 2026 per terminare nel 2027 con 20milatotali in più. Non risolve la vita, ma è importante perché va ad aiutare il bilancio rispetto agli aumenti che ci sono stati dalla guerra in Ucraina. Siamo soddisfatti anche per la sintonia che in questi primi mesi di governo si è creata non solo con l’assessore di riferimento, Alberto Santorelli, ma con l’intera giunta".