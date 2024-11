Udine20.it - Udine: Andrea Braido in concerto a Cervignano e allo Zanon – 28/29 novembre 2024

Il virtuoso chitarristanoto ai più per la collaborazione memorabile, tra le altre, con il Vasco Rossi dell’epoca d’oro arriva in Friuli con due appuntamenti organizzati da Euritmica: a, giovedì 28, ore 20:45 al Teatro Pasolini; a, venerdì 29, ore 20:45 all’Auditorium.Il progetto in trio – con batteria e hammond – interseca jazz, rock e blues, tra improvvisazione e interplay; per la datase si arricchisce di un’ampia parentesi dedicata a Jimi Hendrix, condivisa con la voce del musicista Alessio Velliscig.***Il Teatro Pasolini di, giovedì 28alle ore 20:45, nell’ambito della stagione musicale e l’Auditorium, venerdì 29, alle ore 20:45, per la rassegna Note Nuove, ospitanoJazz Organ Trio in