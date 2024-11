Ilrestodelcarlino.it - Torna il mercatino di Natale a Reggio Emilia: il programma di tutte le iniziative

, 22 novembre 2024 –si prepara a vivere un periodo di festa. Fino al 6 gennaio, la città si veste per accogliere in centro storico cittadini e visitatori. Spettacoli, concerti, mercatini, la grande pista di pattinaggio al parco del Popolo, il trenino e un grande ritorno: nella splendida cornice di piazza San Prospero sarà allestito con le casette di legno ildi. Il tutto reso ancora più suggestivo dalla presenza delle luci che scalderanno tutto il centro, a cui quest’anno si aggiungono viale 4 Novembre e il piazzale della stazione storica, con un evento l’8 dicembre in piazzale Marconi rivolto alla città. Ildellee degli appuntamenti per la giornata di San Prospero – il 24 novembre – e per le festività natalizie è stato presentato dall’assessora a economia urbana con delega alla città storica e al commercio Stefania Bondavalli, dall’assessore a cura della città con delega a manutenzioni e cura dei quartieri Davide Prandi, da don Matteo Bondavalli in rappresentanza della Curia e da Lorena Belli, dirigente del servizio sportello attività produttive ed edilizia.