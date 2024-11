Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… David Sesa e il suo Lecce ‘underdog’: “Poi andai al Napoli da Zeman. Errore? Giocare lì è sempre un’opportunità”

Sombrero per evitare un avversario al limite dell’area, l’esterno destro che accarezza la palla in discesa con il primo pallonetto per sfuggire a un altro difensore e tiro nell’angolino: è un capolavoro il secondo gol diin quel Lucchese-del novembre 1998. Lui non è uno che ama autocelebrarsi, però, e parlando di quel gol minimizza: “Sì, certo che lo ricordo, ma più che i gol mi ricordo di quel campionato, fu davvero bello, in una squadra molto forte e infatti arrivammo terzi e fummo promossi in Serie A”. Originario di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, ma cresciuto in Svizzera,ha piedi fatati e una grande intelligenza tattica, dimostrandolo prima nello Zurigo, poi nel Baden e infine nel Servette, dove con 34 gol in quattro stagioni attira l’attenzione dei club europei: va aldi Sonetti e diventa un giocatore fondamentale per la conquista della promozione.