Liberoquotidiano.it - "Sinner autoritario e non amorevole. Ora capisco tutto": caso-Kalinskaya, chi apre il fuoco | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Che il rapporto tra Jannike Annasia ormai alla frutta, anzi forse all'ammazzacaffè, ormai ne sono convinti tutti, perlomeno sui social. Il numero 1 del tennis mondiale e la 25enne russa si ignorano da giorni, tra blocchi su Instagram, unfollow, like spariti all'improvviso o apparsi a commenti piuttosto velenosi. E soprat, e questa sarebbe la "prova provata" della rottura, una clamorosa assenza fisica. Il 23enne di San Candido è stato a Torino alle Atp Finals (vinte, tanto per cambiare) e oggi è a Malaga, per la Coppa Davis. In nessuno dei due casi lalo ha seguito dal vivo o dato dimostrazione di farlo a distanza, da Miami dove è impegnata per la preparazione atletica alla prossima stagione. Un disinteresse plateale corroborato anche, sostengono i ben informati, dalla presenza di persona della ex di Jannik, la modella e influencer Maria Braccini, sugli spalti della Inalpi Arena per le finali torinesi.