"Se non torni con me ti ammazz0 come un cane", tutte le minacce che hanno portato l'arresto di Basciano

Alessandroè stato arrestato e nonostante la smentita del diretto interessato la notizia è trapelata ed è stata confermata pure da AdnKronos che ha pubblicato pure le varieche avrebbe rivolto a Sophie Codegoni e che avrebberoal. Fra queste anche una minaccia di morte, ovvero: “Se noncon me ti ammazzoun“.La richiesta di arresto, firmata dalla procura di Milano, per atti persecutori è stata autorizzata dalla gip Anna Magelli. Secondo le conclusioni della gip, quella disarebbe una condotta “pervasiva, controllante e violenta” dettata da una “ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna”, anche dopo la fine della loro relazione sentimentale, che “non ha mai accettato”. Lo stalking ha generato nella vittima “un costante e perdurante timore per la propria incolumità”, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, “con riflessi negativi anche per la propria professione”.