Schianto violentissimo padre e figlio muoiono sul colpo | impatto tremendo

Ancora una tragedia sulle strade in Italia: un terribile incidente si è verificato lungo la tratta che da Sassari conduce a Ittiri, in Sardegna. Lo scontro si è verificato poco prima delle 18 e il bilancio, purtroppo, è drammatico: due persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita nel violento.Leggi anche: Classifica dei supermercati più convenienti: risparmi fino a 3.400 Euro annuiLe vittime sono, che viaggiavano sulla stessa auto: Antonio Luigi Puledda, 47 anni, e Gavino Puledda, 20 anni. Entrambi vivevano a Porto Torres.Due i veicoli coinvolti nello scontro, una Lancia Y e una Citroen C4. La persona ferita, che era alla guida dell'altra vettura, è stata portata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.