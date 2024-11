Gaeta.it - Salerno si prepara a una risata con la stagione di Che Comico 2024-2025: gli eventi del week-end

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Che, la rassegna di spettacoli comici organizzata da GV, è pronta a regalare momenti di allegria e intrattenimento ai salernitani. Si svolgerà principalmente al Teatro Ridotto e al Teatro delle Arti, in Via Grimaldi, che faranno da cornice a una serie di spettacoli di cabaret e comicità. Il calendario promette di arricchirsi con nuove date a gennaio.Il-end di cabaret al Teatro RidottoIl fine settimana di sabato 23 e domenica 24 ottobre si avvicina e gli appassionati di comicità possono attendere con trepidazione l’evento con Salvatore Turco e Peppe Laurato. I due artisti, noti per il loro stile unico, porteranno in scena “Remember Show”, uno spettacolo che unisce il cabaret all’arte della. Malgrado le rispettive differenze, Turco, noto come “Il Turco Napoletano”, e Laurato si completano a vicenda, offrendo momenti di genuina ilarità.