Profumi e bellezza. Chanel apre una nuova boutique nel cuore di Firenze

Bianco, nero e oro. Un design essenziale e raffinatissimo per un luogo di magia dove vivere esperienze uniche, nel segno dellae dei. Per chi ama l’esclusività e la moda, per chi sa ancora sognare sulle note dell’ambra o del mughetto, per chi vuole donare un ricordo di sé molto raffinato. Siamo nell’universo diche ha deciso di aprire la sua’Fragrance & Beauty’ a(le altre in Italia sono solo a Roma, Milano e Venezia ma aera già stata aperta la prima in via Calzaiuoli poi chiusa), in piazza della Repubblica 46R. Cento venti metri quadrati per prendersi cura di sé, tra, trucchi, creme e piccoli accessori come occhiali e micro borsette. Con tanti servizi esclusivi di consulenza parfum e skincare, presenti solo a. Si parte con ’Rencontre’ un’innovativa esperienza olfattiva per individuare la fragranza perfetta.