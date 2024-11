Quotidiano.net - Presentata a Eicma la collezione Easy Art. Una limited edition dal look esclusivo per lui e per lei

Ha registrato grandi consensi la partecipazione di Blauer HT ritorna a ’’, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo che si è svolta a nella seconda settimana di novembre a Fiera Milano a Rho. Diversi i modelli che sono stati presentati, tra cui i caschi Blauer HT che combinano tecnologia, comfort e design ricercato. Tra questi il casco FF-01, Full Face con doppia calotta in Fibra Pre-preg ed EPS multistrato a densità differenziata. Gli interni removibili offrono un elevato comfort, mentre la doppia visiera antigraffio, predisposta per Pinlock, e il sistema di chiusura Double D, lo rendono ideale per i motociclisti più esigenti. Tra i modelli più iconici e versatili i caschi Pilot e Pod, entrambi in fibra di vetro. Focus anche su il modello DJ-01, demi-jet con doppia calotta in ABS e doppia visiera antigraffio e il casco JJ-01, Jet touring dotato di visiera esterna antigraffio e visiera interna fumé.