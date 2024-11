Anteprima24.it - Per la prima volta in Europa: “Tootsie”, al Teatro Diana di Napoli

Tempo di lettura: 5 minutiDa mercoledì 27 novembre divertente, romantico e con una irresistibile vena dissacrante che fa sorridere ma anche riflettere, sarà in scena “” uno dei nuovi spettacoli messi in scena da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo è tratto dal famoso e indimenticabile film del 1982 con Dustin Hoffman, regia Sidney Pollack, protagonisti di questa nuova versione italiana PAOLO CONTICINI ed ENZO IACCHETTI.Interpretato dall’inedita ma affiatatissima coppia formata da Paolo Conticini -già protagonista acclamato di successi come “Mamma Mia!” e “The Full Monty”- ed Enzo Iacchetti che torna finalmente al Musical dopo il grande successo personale ottenuto nei panni di Zazà ne “Il Vizietto”, “” debutterà alLyrick di Assisi il prossimo venerdì 1 novembre per poi proseguire la sua avventura nel lungo tour che toccherà anche Milano durante le feste di Natale (Manzoni dal 26 dicembre), Roma (Sistina dal 13 febbraio 2025) ma anche Udine, Bari,, Trento, Genova, Varese, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Torino.