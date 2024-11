Lanazione.it - Nucleo di volontariato e prociv. C’è la benedizione dei mezzi

Domani alle 10 la sezione di Castelnuovo dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc), che ha sede in piazza Olinto Dini, presieduta dal maresciallo Claudio Iorio, ha promosso una cerimonia per ladeiin dotazione aldie protezione civile, costituito all’interno dell’Anc (in foto). "Interveniamo - spiega Iorio - alle varie cerimonie militari e civili organizzate dalle amministrazioni comunali e dalle varie associazioni e ci occupiamo dimediante il trasporto dei ragazzi diversamente abili dal centro Il Granaio di Pieve Fosciana alle loro abitazioni con idel Cav. Collaboriamo con Aism alle manifestazioni da loro organizzate con lo scopo di raccolta fondi per aiutare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Da maggio 2022 è stato istituito il 134°die protezione civile Anc sezione di Castelnuovo e dal 26 agosto 2022, 5 volontari sono addetti al servizio antincendio rischio elevato".