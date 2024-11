Thesocialpost.it - Neve e gelo su Alpi e Appennini: la temperatura scende a -29 gradi

Leggi su Thesocialpost.it

Venerdì mattina, molte località dellee deglisi sono svegliate sotto un manto di, con accumuli già a partire dagli 800 metri di altitudine. In alcuni casi, i fiocchi si sono spinti fino a quote più basse, regalando un paesaggio imbiancato. Questo insolito anticipo d’inverno ha portato non solo bellezze paesaggistiche, ma anche qualche disagio per la circolazione. In Alto Adige, in particolare, la val Ridanna ha registrato accumuli fino a 20 centimetri di, mentre in altre zone, dalla valle di Resia alla val Pusteria, sono caduti tra i 10 e i 15 centimetri. A Bolzano, una rara “spolverata” diha sorpreso gli abitanti, come riportato dall’agenzia Ansa. Tuttavia, le strade innevate hanno creato problemi: i vigili del fuoco hanno soccorso oltre trenta mezzi bloccati o usciti di strada a causa della scarsa aderenza.