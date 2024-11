Zonawrestling.net - MVP: “Ho intenzione di ritirarmi ufficialmente in AEW”

L’ex star della WWE MVP èAll Elite e già ha fatto parlare di sé dopo il suo debutto nella puntata del 25 settembre di Dynamite. Da quando è approdato in questa, ha portato con sé gli ex compagni dell’Hurt Business, Shelton Benjamin e Bobby Lashley, riunendo il trio sotto un nuovo nome: The Hurt Syndicate.Una decisione importantePostando su Bluesky, MVP ha risposto alla domanda di un fan sul suo futuro in ring, dicendo: “Sì, hodiin AEW”. Per la cronaca, il suo ultimo incontro risale al luglio 2022 a Raw, dove fece coppia con Omos contro gli Street Profits.