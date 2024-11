Lanazione.it - Morroni e Vitali: "Grazie a chi ci ha dato fiducia"

GUALDO TADINO – Robertoe Simona, gualdesi doc, hanno mancato di pochissimo l’elezione in Consiglio regionale: sono i primi dei non eletti nelle rispettive liste, Forza Italia e Fratelli d’Italia.ha detto: "Esprimo un sentito ringraziamento ai 3.050 elettori umbri per lache mi hanno voluto riservare; unparticolare va ai miei concittadini, per l’ennesima testimonianza di credibilità e affidabilità. I 1.230 voti di preferenza sono la testimonianza del profondo e solido legame con la mia comunità ed hanno contribuito ad elevare Forza Italia al 26,02%, percentuale che la rende il primo partito della città. Il mio impegno politico a difesa degli interessi della Città e dell’Umbria intera continuerà, nella consapevolezza del carico di responsabilità assegnatomi dalla volontà popolare".